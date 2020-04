Josué Neto defende deputado que pediu licença de mandato na Aleam para atuar na área da Saúde: “Tem meu respeito”

Redação AM POST*

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM), deputado Josué Neto, defendeu o deputado estadual Ricardo Nicolau (PSD), em suas redes sociais na noite de terça-feira (14), após ele ter anunciado que irá formalizar um requerimento de licença não remunerada das funções parlamentares por 60 dias para atuar como diretor do Grupo Samel.

“O deputado Ricardo Nicolau vai passar 60 dias trabalhando em um hospital de campanha. Tem meu respeito” escreveu o pré-candidato à prefeitura, Josué. Ele também afirmou que se Ricardo Nicolau quiser ser candidato à prefeitura de Manaus, tem todo o direito.

O deputado @RicardoNicolau vai passar 60 dias trabalhando em um hospital de campanha. Tem meu respeito. Se quiser ser candidato, tem todo direito. Conte comigo Dep Ricardo, estarei na ALEAM à disposição do seu trabalho que nesse momento de é salvar vidas. #espíritopúblico #união — Josué Neto (@JosueNeto) April 15, 2020

“Ficarei apenas como diretor do Grupo Samel e creio que vou ser mais útil dentro dos hospitais para ajudar o povo do meu Estado”, declarou Ricardo pronunciamento feito na sessão plenária virtual da Aleam

Conforme previsto pelo Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e pela Constituição Estadual, não há necessidade de convocação de suplente devido ao afastamento não ultrapassar 120 dias.

O deputado também ressaltou que sua decisão foi motivada por críticas e ameaças à sua atuação fora do parlamento. E aí vêm pessoas querendo prejudicar o nosso trabalho, dizendo que eu vou ser processado por desvio de função. Que processem. Mas eu estou fazendo com a consciência limpa, com a consciência tranquila de estar fazendo o melhor para a sociedade”, assegurou.