Josué Neto destina R$ 5,2 milhões para compra de respiradores, EPIs e ações de combate ao coronavírus

Redação AM POST*

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto, destinou R$ 5,2 milhões de suas emendas parlamentares ao combate a pandemia do coronavírus (Covid-19) no Estado. Desse valor R$ 3 milhões são destinados a compra de Respiradores Artificiais para as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

Os recursos das emendas já estão sendo liberados pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM). No sistema do órgão estão com status “atendida”.

Segundo Josué, o objetivo era destinar todas as emendas de autoria dele ao combate da pandemia, no entanto, a Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz) não autorizou devido a legislação vigente que prevê que apenas 75% das emendas sejam voltadas para a saúde e 25% para educação.

Josué explicou que o valor das emendas será usado para aquisição de respiradores (R$ 3 milhões), compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e testes rápidos (R$ 1.145.198,12), além de outros equipamentos necessários ao combate do Covid-19 (R$ 1.100.000,00).

“Existe hoje uma necessidade urgente de equipamentos, materiais para os profissionais de saúde, respiradores que podem salvar vidas. Precisamos suprir nossas unidades de saúde e os profissionais que estão na linha de frente”, afirmou Josué.