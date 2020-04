Josué Neto deve disputar a prefeitura de Manaus pelo PRTB nas eleições 2020

Redação AM POST*

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto, está inciando uma nova jornada no PRTB (Partido Renovador Trabalhista) nos próximos dias. Ele vai falar sobre a situação em uma transmissão ao vivo nas suas redes sociais, às 16 horas, nesta quinta-feira (2).

Aliado direto do presidente Jair Bolsonaro no Amazonas, Josué Neto, deve viabilizar no PRTB sua candidatura nas eleições municipais. Conforme fontes ligadas a ele o superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, juntamente com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, articularam para que ele comandasse a sigla em Manaus.

Josué está sem partido desde que saiu do PSD, comandado no Amazonas pelo senador Omar Aziz e vinha tentando deixar a sigla desde abril de 2019 para tentar concorrer às eleições a prefeito de Manaus. Com diálogo e humildade, o deputado conseguiu, no dia 10 de fevereiro consenso sobre sua desfiliação do PSD e saiu pela porta da frente.