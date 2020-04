Josué propõe uso de recursos de P&D para produção de um milhão de máscaras para população de baixa renda

Redação AM POST

Com o objetivo de proteger a população, salvar vidas e solucionar a escassez de máscaras no Amazonas, o presidente da Assembleia Legislativa (Aleam), deputado estadual Josué Neto (PRTB) propôs, na Sessão Virtual desta quinta-feira (16), o uso de recursos de P&D viabilizar a confecção de máscaras que serão distribuídas à população de baixa renda. O objetivo, segundo ele, é produzir máscaras através das associações de costureiras do Amazonas e assim gerar emprego e renda durante o período de pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Josué afirma que essa é uma alternativa para proteger a população amazonense após o decreto da Prefeitura de Manaus, da última terça-feira (14/04), que recomenda o uso de máscaras sempre que for necessário sair de casa.

“Não tem máscara em Manaus e não é todo mundo que quando acha máscara tem condição de comprar. A partir disso estamos enviando esse requerimento hoje ao Instituto Transire e, além disso, vamos fazer um movimento e eu peço ajuda dos deputados estaduais para que a gente faça um movimento de todos os colegas deputados em nome da Assembleia para arrecadar recursos inicialmente para a compra desses tecidos”, afirmou Josué.

Requerimento

Um Requerimento, de autoria do presidente, que ganhou a adesão dos demais parlamentares, solicita informações do Instituto Transire sobre a possibilidade de uso de parte dos R$ 25 milhões em recursos de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) para produção de máscaras junto às associações de costureiras. Por sugestão de Josué, o Instituto Transire conseguiu na Justiça autorização para utilizar recursos de P&D na compra de EPIs (Equipamento de Proteção Individual) e outros equipamentos de combate ao coronavírus.

“A partir do trabalho das costureiras vamos gerar renda aqui com a compra dos tecidos nos comerciantes de Manaus, com as cooperativas de Manaus” afirmou Josué informando que será necessária a ajuda das cooperativas, empresários, igrejas católicas, evangélicas, povos de matrizes africanas, dentre outras entidades. “Precisamos da ajuda de todos”, completou.

Mobilização

Josué também deu início a uma mobilização entre deputados e a sociedade para arrecadar R$ 3,35 milhões para fazer um milhão de máscaras para ajudar a proteger a população amazonense. Segundo ele, uma pesquisa feita junto aos comércios locais e as associações de costureiras revelou que o custo médio da confecção de cada máscara, a partir do modelo licenciado pelo Ministério da Saúde (com camada dupla de tecido e elástico), é de R$ 3,35.

Parlamentares

A proposta foi amplamente elogiada pelos demais parlamentares. O deputado Cabo Maciel (PR) sugeriu a inclusão, no requerimento, da previsão de atendimento aos municípios do interior do Estado, como Manacapuru e Itacoatiara onde há grande número de infectados em relação a outras cidades do Amazonas. O número de casos confirmados em Manacapuru já chega a 149.