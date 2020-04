Jovem é preso por descumprir medida protetiva a sua ex-companheira na zona norte de Manaus

Redação AM POST*

Policiais militares da Ronda Maria da Penha da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na tarde desta terça feira (07/04), detiveram, em flagrante, um homem de 24 anos, após descumprir medida protetiva a sua ex mulher, de 28 anos, na rua José Vaz de Oliveira, no conjunto Cidade de Deus, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

A equipe foi acionada após a vítima entrar em contato com a linha direta da Cicom, denunciando que o agressor estaria descumprindo a distância estabelecida pela Justiça, além de fazer ameaças. No primeiro atendimento,o agressor não foi encontrado, pois, ao perceber que a vítima acionou a polícia, ele deixou o local.

Após os policiais se retirarem da área, o acusado retornou e invadiu a residência da vítima. A equipe da Ronda Maria da Penha atendeu rapidamente ao novo chamado da vítima e conseguiu chegar na casa da vítima a tempo de deter o homem, que foi conduzido ao plantão da Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DCCM), onde foi autuado em flagrante pelo descumprimento de medida protetiva.