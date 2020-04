Jovem é preso por envolvimento em latrocínio de dono de joalheria no Coroado

Redação AM POST

Um jovem, identificado como Wesley da Silva Castro, de 21 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (15), acusado de latrocínio no dia 23 de novembro do ano passado. Ele foi capturado no bairro Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus.

Segundo a polícia, o crime aconteceu em uma joalheria, onde o empresário Antônio, foi baleado na cabeça e no braço por um dos criminosos. Os outros envolvidos já estão na penitenciária e Wesley foi apontado como quem planejou o roubo com outro suspeito e forneceu uma arma de fogo para o crime.

A vítima ainda foi levada com urgência para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, onde passou por uma traqueostomia e ficou internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu na noite do dia 30 de novembro.

Na ação, um dos criminosos, identificado como Marcos Vinicius Alves Vasconcelos, de 22 anos, foi morto durante troca de tiros com a polícia.