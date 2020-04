Jovem é preso suspeito de participação em roubos de veículos em Manaus

Redação AM POST*

Na terça-feira (07/04), por volta das 13h, as equipes de investigação da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), cumpriram mandado de prisão preventiva em nome de Allan de Souza Pereira, 20, conhecido como “Cupu”, que estava sendo investigado por ter participado de roubos de, aproximadamente, dez veículos, nos últimos dois meses.

Durante a ação, foram recuperados três carros e uma arma de fogo, além de munições foram apreendidos. A operação foi coordenada pela delegada-geral Emília Ferraz e pelo delegado Cícero Túlio, titular da DERFV. O indivíduo foi preso na rua Perimetral, bairro Coroado, zona leste de Manaus. A ordem judicial em nome do infrator foi expedida no dia 2 de abril deste ano, pela juíza Suzi Irlanda, do Plantão Criminal.

Investigação

De acordo com o delegado Cícero Túlio, as investigações em torno do caso iniciaram há cerca de dois meses, após a formalização de denúncias feitas na especializada. Durante os trabalhos, “Cupu” foi identificado como integrante de uma quadrilha que roubava carros e cometia “arrastões” na capital.

O titular da DERFV informou que o infrator foi reconhecido por vítimas como participante de roubos. “Há aproximadamente dois meses, fizemos o reconhecimento da participação de Allan em, pelo menos, dez roubos de veículos na capital. Algumas vítimas compareceram na DERFV e realizaram o reconhecimento fotográfico dele. Já tínhamos o histórico criminoso dele, que já respondeu por tráfico de drogas e roubo, representamos pela prisão preventiva em nome dele, que foi deferida no Plantão Criminal”, disse Túlio.

Cícero Túlio explicou que, na manhã de ontem, as equipes tomaram conhecimento que “Cupu”, teria participado do roubo de um carro, modelo Ônix de cor preta, ocorrido naquele mesmo dia, no bairro Tarumã, zona oeste da cidade.

“Ontem, tomamos conhecimento de que ele havia participado de mais um roubo aqui na capital, de um veículo Ônix. Conseguimos localizar e restituir esse veículo, que já foi devolvido para o proprietário. Realizamos diligências, onde conseguimos localizá-lo no bairro Coroado”, explicou o delegado.

Materiais apreendidos

Após a prisão do infrator, ele indicou onde estariam dois carros roubados, sendo dois modelos HB20, sendo um de cor preta e um de cor branca. Além disso, com o infrator foi apreendido um revólver calibre 38, com três munições intactas do mesmo calibre, e uma máquina utilizada para aferir emissão de cases poluentes e gases combustíveis.

“Depois da prisão, ele nos apontou onde poderíamos encontrar mais dois veículos roubados, agora as vítimas serão chamadas na DERFV afim de serem restituídos os veículos para os proprietários. A máquina encontrada com ele é industrial, pelo que foi constatado pelas pesquisas, é avaliado em aproximadamente R$ 100 mil”, destacou Túlio.

Procedimentos

Allan foi indiciado por dois roubos majorados, além de associação criminosa. Ao término dos procedimentos cabíveis ele será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.