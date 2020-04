Jovem é preso suspeito de promover festa em casa durante pandemia de coronavírus

Um homem, que não teve o nome revelado, foi preso suspeito de promover uma festa em uma casa do bairro Jardim Itália, em Anápolis, a 55 km de Goiânia. A prisão ocorreu por perturbação do sossego, descumprimento do decreto estadual que proíbe a realização de eventos para evitar contaminação de coronavírus e posse ilegal de arma de fogo.

A Polícia Militar chegou à casa após denúncias de vizinhos por som alto. No local, os militares se depararam com a aglomeração de pessoas e encontraram um revólver calibre 32 e munições dentro da residência.

Segundo a Polícia Civil, a festa ocorreu na noite de quarta para quinta-feira (9). Ao todo, a Polícia Militar apreendeu 10 caixas de som e uma central do equipamento, o revólver e munições calibre 32.