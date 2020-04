Jovem é procurado pela polícia por envolvido em roubo a drogaria na zona norte de Manaus

Redação AM POST*

A Polícia Civil do Amazonas, representada pelo delegado Torquato Mozer, titular do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Thiago Miranda da Silva, 21, envolvido em um roubo a uma drogaria, no bairro Cidade Nova, zona norte da capital. O crime ocorreu por volta das 23h, do dia 21 de março deste ano.

De acordo com a autoridade policial, no momento do crime, Thiago entrou no estabelecimento comercial, portando uma arma de fogo e anunciou o roubo. Do local, ele subtraiu a quantia de R$ 3 mil do caixa e, em seguida, fugiu com o apoio do comparsa Adriano de Souza Rabelo, conhecido como “Filé”, já preso pelas equipes do 30° DIP, em um veículo da montadora Volkswagen, modelo Gol, de cor vermelha.

O delegado destacou que quem puder colaborar com informações sobre a localização de Thiago, deve entrar em contato pelo número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu Mozer.

Presos

Duas pessoas envolvidas no roubo foram presas nas manhã desta segunda-feira (06/04). “Após iniciarmos as investigações, conseguimos identificar os autores do crime. E, durante ação realizada hoje, conseguimos localizar e prender o ‘Filé’, na casa dele, na comunidade Aliança com Deus, bairro Cidade de Deus, zona norte. Na ocasião, encontramos também, uma porção grande de cocaína no interior do imóvel. Destaco que o mesmo possui participação em roubos ocorridos em estabelecimentos comerciais nas zonas leste e norte da capital”, explicou o titular do 30° DIP.

O delegado relatou que, em continuidade aos trabalhos, naquela mesma comunidade, as equipes localizaram, também, o proprietário do veículo utilizado no crime, ele foi conduzido à unidade policial, onde prestou esclarecimentos.