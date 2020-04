Jovem vai parar no hospital após excesso de masturbação na quarentena

Um jovem, identificado apenas por “Menino dos ovos de ouro”, no Twitter, viralizou após revelar que foi parar no hospital após masturbação excessiva em tempos de pandemia. A thread já ultrapassa 150 mil curtidas. As informações são do DOL.

O morador de Natal (RN) contou que com o tesão alto provocado pelo isolamento, começou a se masturbar demais, mas logo após uma das práticas, acabou sentindo uma forte dor nos testículos e mesmo com banho, massagem e gelo, precisou ir ao hospital.

Chegando ao médico uma outra revelação: o rapaz precisou mostrar ao doutor e a dois enfermeiros o inchaço que revelava, também uma tatuagem feita recentemente. O pai que o acompanhava, assistia a tudo estupefato.

O relato dos exames, que sugeriram até uma cirurgia, logo depois descartada, foi contato em tempo real no Twitter e logo a história se espalhou pela web. Resultado: “Estou de volta a ativa, meninos, podem sentar”.

como eu fui parar no hospital por causa de uma punheta em plena pandemia; a thread pic.twitter.com/ohT5NQ6LHI — jacque (@jaquisur) April 4, 2020