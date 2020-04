Lei proíbe aumento de preços de produtos ou serviços no Amazonas

Redação AM POST*

Após aprovação unânime pelos deputados estaduais, o Governo do Estado sancionou a Lei n° 5.145, proibindo o corte dos serviços de água e energia elétrica por falta de pagamento, além do aumento injustificado de preços de produtos ou serviços em todo o estado, enquanto durar o Plano de Contingência de combate ao novo coronavírus. Conforme a nova legislação, são usados como parâmetro os preços praticados em 1° de março de 2020.

A proposta foi elaborada a partir de minuta apresentada pela Defensoria Pública à Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (CDC-Aleam). No parlamento, o Projeto de Lei ganhou autoria dos deputados João Luiz, presidente da CDC, e Josué Neto.