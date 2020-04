Lula compara Bolsonaro a capitão do Titanic que se recusou a admitir tragédia

ANSA

Em meio à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus no Brasil, o petista Luiz Inácio Lula da Silva comparou o desempenho do presidente Jair Bolsonaro ao do capitão do navio Titanic, que se recusou a admitir a tragédia enquanto a embarcação afundava no Oceano Atlântico em 1912, deixando mais de 1,5 mil mortos. “O Bolsonaro parece o capitão do Titanic. O navio estava afundando e ele continuava fingindo que nada estava acontecendo.

“O país está à deriva. Uma nau sem rumo”, escreveu o ex-presidente do Brasil em sua conta no Twitter. Hoje, durante entrevista à rádio Metrópole, de Salvador, Lula também fez duras críticas a Bolsonaro por alimentar um confronto com os governadores de alguns estados na luta contra a propagação da Covid-19. Segundo o petista, “o papel do presidente da República é respeitar as instituições, respeitar os federados”. Para ele, “um presidente da República não pode ficar brigando todo dia, com todo mundo, tem que governar esse país, deixar de ser ignorante”. (ANSA)