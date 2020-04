Madeira ilegal é apreendida e motorista de caminhão multado em mais de R$6 mil na zona norte de Manaus

Redação AM POST*

Um caminhão com 20 metros cúbicos de madeira ilegal foi apreendido, e o motorista foi multado em R$ 6.268,00, na manhã da terça-feira (14/04), na avenida Irianeópolis, Cidade Nova, zona norte de Manaus. A ação foi resultado de uma parceria entre o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) e o Batalhão de Policiamento Ambiental da Policia Militar do Amazonas (BPAmb/PMAM).

De acordo com o gerente de Fiscalização do Ipaam, Hermógenes Rabelo, o motorista não portava o Documento de Origem Florestal (DOF). “A interceptação foi feita pelo Batalhão, e nós fomos chamados para análise da situação e adoção de procedimentos administrativos cabíveis, como a madeira branca serrada utilizada na construção civil, que não possuía comprovação de origem legal, foi apreendida”, explicou.

Segundo o motorista, que não teve seu nome divulgado, a madeira é oriunda de Manacapuru (distante 68 quilômetros de Manaus) e foi embarcada pela orla do bairro Terra Preta daquele município. Ele não quis, no entanto, informar o nome do fornecedor.

O motorista foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente (Dema) e terá 20 dias para apresentar sua defesa junto ao órgão.