Mais corpos são encontrados no navio Anna Karoline III que naufragou no Amapá

Redação AM POST

Uma equipe de resgate bombeou na manhã de ontem (4) a água dos porões e compartimentos do navio Anna Karoline III, naufragado em fevereiro, e depois reflutuaram a embarcação. O Cômite de Gerenciamento de Crise do Amapá informou que foram encontrados corpos no local, mas não confirmou a quantidade. Segundo parentes das vítimas, é possível que pelo menos oito corpos estejam dentro da embarcação.

O navio naufragou no dia 29 de fevereiro quando saiu do Amapá, em um trecho do rio Jari, com destino a Santarém no Pará. Até o momento 34 corpos foram achados e a principal suspeita do acidente, é excesso de carga.

Segundo o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Amapá, Carlos Souza, as buscas pelos corpos dentro do navio só foram possíveis quando a embarcação foi colocada em posição de flutuo. A varredura e retirada dos corpos terá prosseguimento neste Domingo (5).