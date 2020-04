Mais de 60 kg de alimentos com validade vencida são apreendidos em supermercados de Manaus

Redação AM POST*

O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) apreendeu, nesta segunda-feira (13/04), mais de 60 kg de alimentos fora da validade e com embalagens violadas em dois supermercados de Manaus. As fiscalizações fazem parte da programação do órgão neste período de quarentena por conta do novo coronavírus (Covid-19).

Em um supermercado localizado na avenida Umberto Calderaro Filho, zona centro-sul de Manaus, as equipes do Procon-AM recolheram 12,8 kg de alimentos. Outros 53,2 kg foram retirados das prateleiras de um supermercado no bairro Nova Cidade, zona norte da capital amazonense.

Além dos supermercados, as equipes do órgão visitaram agências bancárias na zona oeste da cidade para fornecer orientações em relação ao atendimento durante a quarentena.

“As equipes estão na rua fiscalizando as diversas demandas. Os preços dos alimentos foi pauta da reunião com o secretário nacional do consumidor, Luciano Timm, nesta segunda-feira. Estamos combatendo os preços abusivos, mas também os alimentos impróprios ao consumo. Esses são apreendidos e descartados, não permitiremos que a população ainda esteja exposta a mais esse risco. Já os bancos têm apresentado aglomerações fora das agências, o que também não é permitido, além do tempo de espera na fila que deve ser observado. Orientamos que a população fique em casa e utilize as plataformas digitais dos bancos. O isolamento social ainda é o principal meio de prevenção ao Covid-19”, pontua o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

Atendimento

Como precaução contra o contágio, o Procon-AM suspendeu o atendimento presencial e as audiências na sede do órgão. Dúvidas e denúncias podem ser repassadas pelas redes sociais do Procon-AM, pelos e-mails duvidasprocon@procon.am.gov.br e fiscalizacaoprocon@procon.am.gov.br, pelos números 0800 092 1512, (92) 3215-4012, 3215-4015, 3215-4009, 99271-5519 (ouvidoria), e pelo site http://www.procon.am.gov.br.