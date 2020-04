Mandetta continuará como ministro da saúde, afirma Mourão

Redação AM POST*

Após especulações sobre a demissão do ministro da sáude, Luiz Henrique Mandetta, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que ele segue no cargo. A informação é da jornalista Andréia Sadi.

“Mandetta segue no combate, ele fica. Tratamentos de cenários, como a flexibilização do isolamento, no futuro” afirmou Mourão que participou de reunião nesta segunda (6) com o presidente Jair Bolsonaro.

Mandetta concedeu entrevista coletiva nesta noite para dizer que segue à frente do ministério durante a pandemia causada pelo novo coronavírus.

“Nós vamos continuar, porque continuando nós vamos enfrentar nosso inimigo, o covid-19. Médico não abandona paciente, eu não vou abandonar. Mas as condições para os médicos precisam ser as melhores”, afirmou Mandetta.