Marília Mendonça bate recorde ao reunir 3.2 milhões de acessos em ‘live-show’ no Youtube

Rainha da sofrência, a cantora Marília Mendonça fez história na noite dessa quarta-feira (8). Aderindo a realização de shows virtuais, a sertaneja fez história e atingiu a marca de 3.2 milhões de acessos simultâneos, se tornando assim a maior transmissão da história da plataforma.

Os números de Marília não param com por aí. A cantora ocupou os três primeiros lugares de trending topics do Twitter na categoria mundial, além de estar presente em 8 dos 10 TTs no Brasil.

O show durou mais de três horas, arrecadou recursos em campanha contra o novo coronavírus e contou com intérpretes de libras, que encantaram a internet dançando com as canções.

De acordo com Marília, a live obteve mais de 225 toneladas de alimentos, duas toneladas de produtos de limpeza, 250 quilos de pão de queijo, 3.600 litros de refrigerante, 100 litros de tinta para construção, 10 toneladas de batata frita, duas toneladas de argamassa, entre outros.