Redação AM POST

A vice-presidente Patrícia Sicchar, do Sindicato dos Médicos do Amazonas (Simeam), publicou em nota de luto, a morte de dois médicos do Amazonas com sintomas do Novo Coronavírus (Covid-19). Ela confirmou a morte nesta manhã deste domingo (12).

A informação sobre a morte dos médicos Altamir Bindá, Raimundo Ferreira morreram na madrugada deste domingo (12) no Hospital Santo Alberto, localizado no bairro Cachoeirinha, zona Sul de Manaus.