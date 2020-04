Medidas de prevenção e controle do novo coronavírus serão mapeadas em hospitais de Manaus

Redação AM POST

As estratégias sanitárias adotadas pelos serviços de saúde da capital neste período de pandemia estão sendo mapeadas pela Vigilância Sanitária municipal (Visa Manaus). O objetivo é verificar as medidas implementadas pelas unidades assistenciais, para prevenção e controle da infecção humana pelo novo coronavírus, causador da Covid-19.

O trabalho está sendo feito em parceria com hospitais, prontos-socorros e maternidades, que têm até a próxima quarta-feira, 15/4, para concluir o levantamento dos dados relativos à organização do estabelecimento, estrutura das UTIs, recursos humanos, controle de infecção, EPIs e ambulância, além de equipamentos e materiais. Participam do estudo as mais de 30 unidades assistenciais particulares e das redes públicas municipal, estadual e federal, que funcionam em Manaus com serviços de urgência, emergência e internação de pacientes.

“Com as informações oferecidas por esses serviços, vamos construir um mapa das práticas adotadas na rede de saúde de alta complexidade, orientar quanto a possíveis melhorias e manter o monitoramento, visando a manutenção das medidas sanitárias adequadas ao cenário atual”, explica a diretora da Visa Manaus, Maria do Carmo Leão. Ela ressalta que o levantamento é mais uma estratégia da Prefeitura de Manaus no conjunto de ações coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para o enfrentamento da Covid-19 na capital.

A pesquisa está sendo feita por meio de um questionário estruturado com 66 questões relativas à estrutura e funcionamento do serviço de saúde, divididas em nove blocos de interesse. A Visa quer saber, por exemplo, se o estabelecimento tem um plano de contingência próprio para enfrentamento ao novo coronavírus e se tem pronto-socorro, consultório, sala de reanimação e enfermaria exclusivos para atendimento do paciente com Covid-19.

Além disso, a Visa questiona se o hospital tem fluxo de notificação de casos estabelecido; se os profissionais de limpeza foram treinados para o combate da proliferação de vírus; e se os profissionais de saúde foram treinados quanto a medidas de prevenção; se a unidade conta com UTI e qual a estrutura do serviço: se funciona em ambiente exclusivo (sem compartilhamento com outro setor), qual a quantidade de leitos exclusivos para casos de Covid-19 e se estes estão completamente isolados dos demais.

As perguntas também contemplam a quantidade de leitos oferecida pela unidade assistencial; a disponibilidade de EPIs para funcionários, pacientes e acompanhantes; a remoção de pacientes (se a unidade realiza e qual o tipo de remoção); a existência de equipamentos e materiais em quantidade adequada, como bombas de infusão com reserva operacional de um equipamento para cada três leitos, ventilador mecânico em cada leito de UTI com reserva operacional de um ventilador para cada cinco leitos; se possui kit de carrinho de emergência, desfibrilador e cardioversor, e outros itens considerados relacionados à capacidade e à qualidade da assistência.

“O propósito da Vigilância é manter a atuação em todas as frentes necessárias, absorvendo as demandas específicas deste período de pandemia”, informa a diretora, ressaltando que, além do trabalho de orientação e fiscalização diária dos serviços de interesse sanitário, o órgão tem se dedicado a apoiar a elaboração e o compartilhamento das melhores práticas em vigilância sanitária.

Para facilitar o acesso de profissionais e da população a condutas adequadas durante a pandemia de Covid-19, a Visa Manaus vem elaborando notas técnicas, com orientações gerais e específicas de controle e prevenção ao vírus. Os documentos estão disponíveis no site da Semsa (http://semsa.manaus.am.gov.br), onde também se encontram notas elaboradas por outros setores da secretaria com orientações diversas.

A Visa Manaus também colocou à disposição canais para atendimento exclusivo de demandas sanitárias relativas ao novo coronavírus (98842-7422, 98842-8698 e visamanaus.covid19@gmail.com).

* Com informações da Assessoria de Imprensa