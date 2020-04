Medidas tomadas para o enfrentamento ao novo coronavírus no AM são apresentadas a Mourão

Redação AM POST*

O governador Wilson Lima esteve reunido, na tarde desta segunda-feira (20/04), com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, para discutir estratégias conjuntas no combate à pandemia de Covid-19. A reunião de trabalho aconteceu no Comando Militar da Amazônia, na Ponta Negra, e contou com a participação da secretária de Saúde, Simone Papaiz; do secretário executivo adjunto de Atenção Especializada ao Interior, Cássio Espírito Santo; da diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Rosemary Pinto; e do secretário de Segurança Pública, Louismar Bonates.

“O vice-presidente Mourão é o presidente do Conselho da Amazônia, então trata não só das questões ambientais, mas também tem tratado de outras questões em que há necessidade, por parte dos estados que compõem essa região. Hoje nós tratamos exclusivamente sobre a questão do coronavírus, a assistência à saúde, apresentamos o que o Estado do Amazonas tem feito e as nossas principais necessidades”, disse Wilson Lima.

Também estiveram presentes no encontro o prefeito de Manaus, Arthur Neto, o deputado federal Alberto Neto, além de representantes da Samel e da empresa Transire. Na ocasião, a secretária Simone Papaiz fez uma apresentação sobre o cenário epidemiológico do novo coronavírus no Amazonas, que já contabiliza 2.160 casos confirmados, e destacou as ações do Governo do Estado nas áreas de vigilância e assistência.

Segundo Wilson Lima, uma das prioridades no momento é a aquisição de mais respiradores e EPIs, além do recrutamento de recursos humanos para atuarem na rede. “Nós temos recebido um apoio do Ministério da Saúde, mas a gente precisa aumentar essa nossa capacidade de atendimento. Para que isso aconteça, nós precisamos ainda de respiradores, precisamos de EPI e também de profissionais da área de saúde, que têm sido escassos nesse momento, e o Estado do Amazonas tem travado uma luta para poder conseguir esses materiais, para conseguir esses insumos e também esses recursos humanos”, afirmou.

O governador ressaltou, ainda, que tem mantido interlocução constante com o Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, e agora também por meio da vice-presidência e do Conselho da Amazônia, com o objetivo de encontrar soluções conjuntas para os desafios impostos pela pandemia.

“O general Mourão conhece o Amazonas melhor do que ninguém, já comandou batalhão lá no interior, na Cabeça do Cachorro (São Gabriel da Cachoeira). Então, ele tem uma dimensão clara da dificuldade que nós já passávamos na área de saúde e, principalmente agora, com essa pandemia do coronavírus. Então, é alguém que conhece a nossa região e tem uma sensibilidade muito grande, principalmente nesse momento de dificuldade”, frisou.

Na reunião, o vice-presidente reforçou a necessidade de parceria entre os governos nesse momento de emergência pública e se comprometeu a trabalhar para que o Ministério da Saúde olhe com atenção para o caso do Amazonas.