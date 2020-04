Moro rebate Bolsonaro e diz que não usou Valeixo como moeda de troca para indicação ao STF

Reuters

O ex-ministro da Justiça Sergio Moro rebateu o presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira e negou que tenha colocado a permanência de Mauricio Valeixo no comando da Polícia Federal como moeda de troca para uma eventual indicação dele ao Supremo Tribunal Federal (STF).

“A permanência do diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, nunca foi utilizada como moeda de troca para minha nomeação para o STF. Aliás, se fosse esse o meu objetivo, teria concordado ontem com a substituição do diretor-geral da PF”, escreveu o ex-ministro no Twitter.

Em pronunciamento no Palácio do Planalto, Bolsonaro afirmou que Moro lhe disse por mais de uma vez que poderia tirar Valeixo do comando da Polícia Federal apenas em novembro, depois de indicá-lo para uma vaga no Supremo.

Acompanhado de seus ministros, Bolsonaro falou durante 46 minutos e negou que tenha pedido para o então ministro interferir em investigações da Polícia Federal (PF).

“Não são verdadeiras as insinuações de que desejaria saber sobre as investigações em andamento. Nos quase 16 meses em que esteve à frente do Ministério da Justiça, o senhor Sergio Moro sabe que jamais lhe procurei para interferir nas investigações que estavam sendo realizadas, a não ser aquelas, não via interferência, mas quase como uma súplica, sobre o Adélio [Bispo], o porteiro, e meu filho 04 [Jair Renan]”, afirmou o presidente, em uma referência às investigações sobre a tentativa de assassinato contra ele na campanha eleitoral de 2018 e às investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, também em 2018. Bolsonaro citou a lei n° 13.047 de 2014 para destacar que tem a prerrogativa de nomear e exonerar o diretor-geral da PF.