Mortos são enterrados em vala coletiva no cemitério Parque Tarumã

Redação AM POST

Em meio ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), Manaus entrou na fase de sepultamentos em valas coletivas no cemitério Parque Tarumã, localizado na avenida do Turismo, bairro Tarumã, conforme é mostrado em vídeo que está circulando nas redes sociais na manhã desta terça-feira (21).

Nas imagens, é possível ver as valas sendo abertas com uma retroescavadeiras para enterrar 10 caixões.

O Amazonas registrou mais 116 casos de Covid-19 até segunda-feira (20/04), totalizando 2.160 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo boletim da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM). Também foram confirmados mais três óbitos pela doença, totalizando 185 mortes.