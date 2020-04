Motos de ‘racha’ são apreendidas na zona oeste de Manaus

Redação AM POST*

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Comando de Policiamento de Área Oeste (CPA Oeste), juntamente com o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e o Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), desencadeou, na noite de quarta-feira (1º/04), a “Operação Tempestade Moto por Moto”, na área da avenida do Turismo e Ponta Negra, zona oeste da capital. A ação, que perdurou até a madrugada desta quinta-feira (02/04), teve como objetivo inibir a prática de delitos de trânsito como “rachas” e manobras arriscadas.

A operação foi realizada sob orientação e determinação do Comando Geral da PMAM, conforme assinalou o major PM Dã Tavares, do CPA Oeste. “(Foi realizada) com o objetivo de inibir a prática de delitos de trânsito, os famosos pegas, rachas, aqueles encontros que são marcados via rede social, em que os condutores de motocicleta ficam naquela algazarra, conduzindo perigosamente seus veículos, colocando em risco a sua vida e de outras pessoas também”, declarou.

Durante a operação, que contou ainda com a participação das Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) da zona oeste e do órgão de Inteligência da Polícia Militar, foram apreendidos diversos veículos, dentre eles 18 motocicletas que apresentavam algum tipo de irregularidade. Um efetivo de 18 policiais militares e 10 viaturas de quatro e duas rodas foram empregadas na operação.

Para o tenente Marivaldo, que também participou da ação, a operação logrou êxito e vai continuar acontecendo.

“Foi repassado a nós um levantamento feito pelo setor de Inteligência da Polícia Militar que mostrava possíveis locais de encontros que grupos de motociclistas costumam marcar nas redes sociais, e um desses pontos era aqui na avenida do Turismo. Montamos nossa barreira e conseguimos lograr êxito nas abordagens, podendo apreender diversas motocicletas adulteradas ou com algum tipo de irregularidade. Essas ações vão continuar acontecendo, para manter a ordem e dar segurança às pessoas de bem que passam por esses locais”, concluiu o tenente.