Mulher é presa por tentar entrar com drogas e dinheiro em Unidade Prisional de Tabatinga

Redação AM POST

Policiais militares do 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM) detiveram, na manhã desta terça-feira (31/03), uma mulher suspeita de tentar entrar com substância entorpecente na Unidade Prisional do município de Tabatinga. Com ela, os policiais apreenderam dois vidros de desodorante contendo duas porções de supostamente maconha e a quantia de R$ 500,00 em espécie.

Os policiais que atenderam à ocorrência relataram que foram acionados por um agente penitenciário para auxiliar na revista dos materiais, pois havia notado um peso acima do normal em dois vidros de desodorante. Ao examinarem minunciosamente os desodorantes, os policiais encontraram as porções de supostamente maconha e a quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão à suspeita, que foi conduzida à 4ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tabatinga para os procedimentos legais.