Mulher morre esfaqueada e marido é o principal suspeito no Conjunto Cidadão 12

Redação AM POST

Uma mulher, identificada como Ana Paulada Cruz Silva, de 26 anos, morreu após ser esfaqueada dentro da própria casa na madrugada dessa quinta-feira (30), no Conjunto Cidadão 12, na Zona Norte de Manaus.

Conforme informações do marido da vítima, ela foi assassinada durante assalto ocorrido dentro da residência, porém, a filha de Ana Paula, de apenas 8 anos, presenciou a ação e negou que outra pessoa esteve no local além do pai. A mulher foi golpeada no tórax e chegou a ser levada pelo principal suspeito para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galileia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

A polícia investiga o caso, tendo em vista o esposo como principal suspeito, mas não descarta outras hipóteses.