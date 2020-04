Netflix e ICAB fazem parceria para criar fundo emergencial de R$5 milhões para trabalhadores afetados pela Covid-19 no Brasil

Redação AM POST*

O Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros (ICAB) e a Netflix juntaram forças para criar um fundo emergencial de apoio à comunidade criativa brasileira que foi devastada pela pandemia de Covid-19. O fundo, que será gerenciado pelo ICAB e estabelecido com uma doação de R$ 5 milhões de reais da Netflix, oferecerá alívio

para até cinco mil trabalhadores e freelancers que são os mais atingidos com a interrupção da produção audiovisual no Brasil.

Profissionais como produtores, assistentes, coordenadores, técnicos e operadores de diferentes departamentos de produção como câmera, áudio, arte, maquiagem, figurino, cenografia, logística, entre outros, que em sua maioria recebem por semana ou trabalham sem contratos garantidos, serão elegíveis para solicitar o benefício – um único depósito no valor do salário mínimo, R$ 1.045.

“O Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros foi idealizado e apoiado pela BRAVI para capacitar e melhorar a empregabilidade dos profissionais atuantes e jovens entrantes no mercado audiovisual brasileiro. O Instituto, que traz em seu DNA a preocupação com o bem estar dos profissionais, não podia deixar de agir no momento em que essas pessoas mais precisam, por isso estamos muito felizes com esta parceria com a Netflix. Também queremos convocar outros membros da indústria audiovisual para contribuir e aumentar os recursos que visam exclusivamente apoiar aqueles que são uma parte fundamental da produção audiovisual brasileira”, disse o diretor-executivo do ICAB, Mauro Garcia.

A doação da Netflix para o ICAB faz parte dos esforços do fundo de US$100 milhões,anunciado em 20 de março, criado para apoiar aqueles em maior dificuldade no setor de produção audiovisual em países como o Brasil, onde a Netflix tem uma grande base deprodução. Essa doação é um complemento ao pagamento de cachês que foram feitos às

equipes e atores das nossas produções originais no país.

“Estamos gratos em trabalhar com o ICAB para apoiar aqueles trabalhadores da produção de filme e televisão que foram os mais atingidos no Brasil. A comunidade criativa brasileira sempre recebeu muito bem a Netflix e agora queremos fazer nossa parte para ajudar quem precisa de apoio neste momento sem precedentes que vivemos”, disse o vice-presidente de produções originais para América Latina da Netflix, Francisco Ramos.

A partir de 28 de abril, os profissionais podem se inscrever por meio de um formulário online na página do ICAB (icabrasil.org). Um comitê, composto por membros do ICAB, da BRAVI e da Netflix, vai revisar cada inscrição e determinar quem pode receber os recursos em até 10 dias. As inscrições poderão ser feitas por dois meses ou até que os recursos do fundo se esgotem.

Sobre o ICAB

O ICAB é uma iniciativa da Brasil Audiovisual Independente (BRAVI) inspirada em institutos audiovisuais internacionais que contribuem para a formação e atualização de profissionais para o setor. O ICAB é um espaço para ir além do fazer audiovisual e do pensamento midiático, para formação de competências profissionais para o setor audiovisual em todas suas expressões. Com a finalidade e missão de promover cultura, defesa e conservação do patrimônio imaterial, histórico e artístico, produção de conteúdo audiovisual e produtos culturais em geral, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades neste artigo. Para saber mais, acesse www.icabrasil.org.

Sobre a Netflix

A Netflix é o principal serviço de entretenimento por streaming do mundo. São mais de 167 milhões de assinaturas pagas em mais de 190 países assistindo a séries, documentários e filmes de diversos gêneros e idiomas. O assinante Netflix pode assistir a quantos filmes e séries quiser, quando e onde quiser, em praticamente qualquer tela com conexão à internet. O assinante pode assistir, pausar e voltar a assistir a um título sem comerciais e sem compromisso.