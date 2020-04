Pacientes que aguardam triagem serão atendidos em tendas instaladas no HPS 28 de Agosto, diz Susam

Redação AM POST*

Pessoas com sintomas respiratórios que chegam ao Hospital Pronto Socorro 28 de Agosto, Zona Centro-Sul de Manaus, serão atendidas na área externa da unidade em tendas instaladas de forma provisória. A informação é da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) que disse que com o aumento da demanda e a necessidade de distanciamento social, muitos pacientes estavam aguardando triagem do lado de fora do hospital.

De acordo com a Susam as tendas provisórias foram instaladas no local, com apoio da Defesa Civil. A secretaria pretende instalar, ainda sem data prevista, dez tendas mais estruturadas com equipes de triagem externa exclusiva, oximetro e monitor multiparamétrico.

Na sexta-feira (10), duas pacientes diagnosticadas com a doença receberam alta médica no HPS 28 de Agosto por estarem fora do período de transmissibilidade do vírus. O Amazonas registra 1.050 casos confirmados da doença, com 53 mortes.