Parintins confirma terceira morte por Covid-19

Redação AM POST

Uma idosa, de identidade não revelada, veio a óbito na última terça-feira (7) decorrente ao novo coronavírus (Covid-19), mas o resultado só foi repassado neste sábado (11). O caso aconteceu no município de Parintins (distante a 369 quilômetros de Manaus). A cidade tem até agora 3 mortes e 11 casos confirmados da Covid-19.

A vítima estava no Hospital Padre Colombo Diocese, mas o resultado só foi repassado neste sábado pelo Laboratório Central do Amazonas (Lacen).

Além de cinco novos casos confirmados, o prefeito do município, Bi Garcia, também falou sobre os quatro pacientes que foram encaminhados a Manaus em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aérea e afirmou que os três testaram positivo.

No total, Parintins tem três pacientes positivos encaminhados a capital, um caso de paciente que está em isolamento no Hospital Jofre Cohen e o caso da idosa que foi a óbito. Dois pacientes confirmados com coronavírus são indígenas.