Pistoleiro desconhecido mata homem com cinco tiros na Compensa

Redação AM POST

Um homem, conhecido apenas como “Bocão”, foi executado com cinco tiros na noite desse sábado (19), no Beco São Francisco, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus.

Conforme informações da Polícia Militar, ainda não há informações sobre a motivação do crime e o pistoleiro ainda não foi identificado. Populares socorreram Bocão e o levaram para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, mas não resistiu ao ferimentos e veio a óbito na unidade.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) segue nas investigações para elucidar o caso.