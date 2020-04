Plano de retomada do governo prevê investimentos em infraestrutura e criar até 1 milhão de empregos

Reuters

O plano de retomada da economia que começa a ser desenhado pelo governo prevê um investimento na retomada de obras públicas, com expectativa de gerar até 1 milhão de empregos apenas na área de infraestrutura, disseram nesta quarta-feira à Reuters duas fontes com conhecimento do assunto.

A estratégia para retomada da economia, que vem sendo coordenada pela Casa Civil, está sendo informalmente chamada de “Plano Marshall”, em referência ao programa criado pelo governo dos Estados Unidos para recuperação dos países europeus depois da Segunda Guerra.

O projeto prevê um planejamento de três anos com ênfase na rápida retomada de investimentos públicos através de obras paradas ou que andam lentamente, e na aceleração do programa de concessões.

Em uma reunião ministerial na manhã desta quarta-feira, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, apresentou a possibilidade de tocar rapidamente entre 70 e 150 obras, entre algumas já iniciadas e outras que podem ser implementadas rapidamente por já terem projetos e licença ambiental prontos.

Nesta área, o investimento seria de 30 bilhões de reais, sendo 12 bilhões de recursos novos, além dos previstos no Orçamento — aproximadamente 6 bilhões por ano, de acordo com uma das fontes.

Nas contas do ministério, essa retomada permitiria a criação de até 1 milhão por ano, afirmou a fonte.

Outras duas áreas que entram com peso neste plano, batizado de Pró-Brasil, são Minas e Energia e Desenvolvimento Regional. As duas áreas ainda preparam seus planos e não apresentaram projeção de impacto de investimentos totais e empregos.

De acordo com a fonte, deve ser possível tocar várias ações especialmente na área de saneamento, cujo novo marco regulatório prevê concessões a iniciativa privada.

Além disso, o Ministério do Desenvolvimento Regional prepara um diagnóstico de obras nas áreas de habitação, além do saneamento, que podem ser rapidamente retomados.

MINAS E ENERGIA

Na área de Minas e Energia o governo prevê a retomada de uma série de projetos, especialmente usinas hidrelétricas, e concessões como Angra 3, mas os cálculos de investimentos e projeção de criação de empregos ainda não estão prontos, de acordo com uma segunda fonte.

“Está se desenhando um novo modelo para pôr no mercado. A intenção é pôr na rua o máximo de coisas para fazer a economia girar”, disse a fonte.

Em infraestrutura, a conta é que o programa de concessões pode ser acelerado para apresentar uma carteira de 230 bilhões de reais a serem contratados até 2022. No entanto, em uma economia mundial em recessão, não há garantias de sucesso nos leilões.

De acordo com essa fonte, no entanto, o plano não tem previsão de ser posto em prática até o abatimento da epidemia. “Não se sabe ainda quando isso vai ser e quando se vai poder começar. Está se trabalhando em um plano ainda”, disse.

O início está sendo chamado de “Dia D+1” — quando for possível.

Na semana passada, o ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto, assinou uma resolução criando um grupo de trabalho para colocar de pé “ações estruturantes e estratégicas para recuperação, crescimento e desenvolvimento do país”, no âmbito do comitê. Esse grupo, que incluiu todos os ministérios, reuniu-se na manhã desta quarta.

Parte do governo vê como única saída um investimento maciço de recursos públicos para acelerar a economia, o que é visto com reticências pela equipe econômica.

Na segunda-feira, o ministro de Infraestrutura já havia afirmado, ao ser questionado sobre de onde o governo tiraria recursos para manter obras de infraestrutura em andamento, que “não há outro caminho que não seja trazer recursos para o Orçamento, e isso tem que ser feito via endividamento”. [nL1N2C80RQ]

A equipe econômica é refratária à mensagem de uso de recursos públicos para alavancar a economia e tem defendido que isso deve ocorrer através da atração de investimentos privados a partir da realização de reformas, privatizações e disponibilização de crédito.