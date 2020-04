PMs apreendem mais de 6kg de drogas que estavam escondidos em meio a carregamento de tucumãs no AM

Redação AM POST*

Policiais militares do 6° Grupamento de Polícia Militar (GPM) apreenderam seis tabletes de substância entorpecente, supostamente skunk, pesando 6.386 kg. A apreensão ocorreu na noite de quinta feira (16/04). A droga estava escondida em meio ao carregamento de tucumãs, no porto do município de Jutaí, distante a 1.011 km de Manaus.

Os policiais estavam realizando policiamento ostensivo no porto, quando receberam denúncias, via linha direta, informando que uma embarcação vinda de Tocantins continha drogas. A equipe abordou a embarcação e encontrou a droga escondida em sacas de fibra, no meio de tucumãs, com destino a Manaus.

Os tabletes foram apreendidos e apresentados no 56° Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.