PMs são denunciados por participarem de orgia com adolescentes em Coari

Redação AM POST*

Moradores do município de Coari (distante 362 quilômetros de Manaus) denunciaram um grupo de policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (ROCAM), que supostamente teria participado fardado de uma orgia com adolescentes em uma residência da cidade regada a bebida alcoólica e tiros para o alto.

Conforme a denúncia, os PMs entraram na casa, localizada bairro Nazaré Pinheiro, com as menores e um tempo depois elas saíram trajando apenas peças íntimas deixando para se trocar dentro da viatura. Em seguida, os policiais visivelmente embriagados entraram no carro e foram embora.

Será aberta uma investigação para apurar a denúncia que se comprovada acarretará na punição disciplinar dos envolvidos, segundo informaram o Comando da Polícia Militar do Amazonas (CPMAM) e o Comando de Polícia de Coari.