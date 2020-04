Polícia Civil descobre esquema criminoso envolvendo PMs, empresário e servidor da Seminf em Manaus

Redação AM POST*

A Polícia Civil do Amazonas, por meio do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), sob a coordenação da delegada-geral da instituição, Emília Ferraz, e do delegado Juan Valério, coordenador do Grupo Fera, deflagrou na manhã deste domingo (19/04), ação policial que resultou nas prisões em flagrante de cinco indivíduos após ameaçar e tentar expulsar uma família da residência onde ela mora, na zona norte da cidade. Durante os trabalhos, foi apreendida uma pistola, munições, dois carros, colete balístico, além de duas granadas.

Conforme o delgado Juan Valério, ao longo da ação, desencadeada por volta das 8h30, foram presos o ex-policial militar Edmilson Alves Marques, 31; o servidor da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) de Manaus, Flávio Eugênio da Silva, 53; os policiais militares Luan Lucas Gomes Sales, 31, e Rafael Araújo da Silva, 31, e o agente penitenciário terceirizado Wellington Barbosa da Silva Miranda, 22.

Valério explicou que as prisões ocorreram após as equipes do Grupo Fera serem acionadas pelo Departamento de Polícia Metropolitana (DPM) da instituição, para averiguar uma denúncia que relatava que, ao longo desta semana, uma família estaria sendo ameaçada por um grupo, que teria policiais envolvidos, para desocupar um terreno situado na rua Raimunda Marques, loteamento Ribeiro Júnior, bairro Cidade Nova, zona norte da cidade.

“Após sermos acionados, nesta manhã realizamos diligências no local da denúncia. Ao chegarmos ao lugar, flagramos o grupo expulsando cinco integrantes de uma família de dentro da casa onde moram, momento em que interviemos. Durante a abordagem, os infratores ainda tentaram reagir às prisões, mas conseguimos fazer as detenções de todos”, explicou o coordenador do Fera.

Juan Valério informou que as vítimas relataram que vinham sofrendo ameaças por parte de um empresário, que já está sendo investigado pela polícia, para se retirarem do lugar, e que os cinco homens presos trabalhavam para esse empresário. Valério disse, ainda, que Edimilson era ex-policial militar e foi expulso da corporação há oito anos.

Materiais apreendidos

Durante a ação, os policiais civis apreenderam uma pistola 380, 11 munições intactas do mesmo calibre, dois carros, sendo um modelo Gol, cor cinza e placas JXH – 3371, e um picape modelo Triton, cor prata e placas NPA-0517, um colete balístico, uma faca, duas granadas de pimenta, além de uma quantia em dinheiro e cópias de documentos diversos.

PMAM

Em nota, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) informou que o fato envolvendo dois policiais militares nesta manhã está sendo analisado pela Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) da Corporação.

Os policiais serão afastados das suas atividades operacionais até a conclusão do processo. Todos os elementos apresentados durante a ação investigatória serão apurados da forma transparente que o caso requer, resguardando aos militares o direito ao contraditório e à ampla defesa.

A Polícia Militar destacou que não compactua com abusos, excessos e comportamentos que contrariem a lei e a ordem. A Corporação preza sempre pelo bem comum, com o dever de servir, proteger e preservar os direitos individuais e coletivos.

Procedimentos

O grupo foi conduzido para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante por milícia particular, corrupção passiva, ameaça, esbulho possessório, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, ameaça e emprego de artefatos explosivos. Ao término dos trâmites cabíveis na unidade policial, os cinco indivíduos irão passar por audiência de custódia.