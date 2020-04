Policiais fazem fiscalização para coibir aglomeração causada por beneficiários do auxílio emergencial em Eirunepé

Redação AM POST*

Com o objetivo de coibir a aglomeração de pessoas em locais que estão recebendo auxílio do Governo Federal e a chegada irregular de pessoas de outros municípios via fluvial, policiais militares da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), agentes da secretaria municipal de Saúde, Vigilância Sanitária, Marinha do Brasil e Guarda Municipal realizaram em Eirunepé (a 1.160 quilômetros de Manaus), nesta quinta-feira (23/04), uma operação com abordagens a grupos em pontos com maior concentração de pessoas.

A operação, realizada entre 8h e meio-dia, contou com a participação de 26 profissionais, sendo dez policiais militares, três integrantes da Secretaria de Saúde do Município, dois agentes da Vigilância Sanitária, oito guardas municipais e três militares da Marinha do Brasil, que percorreram bancos e estabelecimentos onde há maior acúmulo de pessoas.

Durante a operação, vários estabelecimentos foram fiscalizados, sendo que dois foram orientados por reunirem público superior a cem pessoas num mesmo local. Também durante as abordagens, uma família composta por nove pessoas que estava em uma embarcação vinda da cidade de Itamarati foi conduzida de volta sob a escolta da Marinha do Brasil. A família foi orientada a permanecer na embarcação, em quarentena, ou voltar a sua localidade de origem, tendo em vista que da cidade de onde vieram já foram confirmados casos de coronavírus.

A operação conjunta teve caráter educativo e preventivo, e levou orientação a proprietários e responsáveis de estabelecimentos bancários e comerciais sobre a infração cometida ao se permitir a aglomeração de pessoas em um determinado ambiente, o que incide em crime contra a saúde pública prevista no artigo 268 do Código Penal Brasileiro. Operações desta natureza irão continuar visando o bem-estar e a saúde da população da cidade de Eirunepé.