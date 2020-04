Portal Covid-19: o novo canal de atendimento da Prefeitura de Manaus!

Por: Secretaria Municipal de Comunicação

Você sabe quando deve procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou um serviço de urgência? Ou tem dúvida se aquela notícia que recebeu pelo Whats App é verdadeira? Já se perguntou como considerar um caso suspeito de covid-19? Estas e outras dúvidas podem ser tiradas pelo novo serviço “Chat Saúde On-line”, da Prefeitura de Manaus.

O serviço pode ser acessado no hotsite “Todos contra o novo coronavírus”, no endereço https://covid19.manaus.am.gov.br/. É um canal direto para a população saber mais, buscar orientações e serviços direcionados à prevenção e ao combate da covid-19.

Além de um banco de dados com perguntas e respostas sobre dúvidas frequentes e esclarecimento sobre mensagens que são fake news, a página traz um chat on line onde as pessoas poderão conversar e buscar o esclarecimento de dúvidas relacionadas a serviços de saúde, envolvendo o novo coronavírus, vacinas, atendimento médico, atendimento psicológico e atendimento farmacêutico.

O chat foi estruturado em cima desses cinco eixos. Uma das principais dúvidas, por exemplo, está relacionada à vacinação: as vacinas usadas para prevenir diferentes tipos de gripe, como a Influenza, não têm qualquer efeito sobre o novo coronavírus, como boa parte da população ainda acredita. Respostas como essa podem ser encontradas no novo canal.

O bate-papo virtual foi criado pela equipe de Tecnologia da Informação, da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e é alimentado por uma equipe multidisciplinar de profissionais, incluindo médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e farmacêuticos.

Para acessar, o “Chat Saúde On-line” funciona de 7h às 22h, de segunda a sexta, e de 8h às 16h, aos sábados e domingos. Para entrar, basta informar nome e e-mail.

A Prefeitura de Manaus entende que disponibilizar informação ao público, com seriedade e responsabilidade, é fornecer uma ferramenta confiável e segura no combate à pandemia, tão eficiente quanto remédios e profissionais de saúde. E o novo canal de atendimento, concretiza esse princípio.

Juntos, venceremos o novo Coronavírus!