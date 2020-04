Prefeita de Itapiranga testa positivo para coronavírus

Redação AM POST*

A prefeita de Itapiranga, Denise Lima (PP), afirmou que testou positivo para Covid-19 no teste rápido realizado na sexta-feira (24). O anuncio foi feito neste sábado (25) nas redes sociais dela que também informou que está em isolamento domiciliar e não apresenta problemas respiratórios.

De acordo com Denise há 15 dias ela começou a sentir tosse, dor no peito, costas e, às vezes, na cabeça. Então ela procurou uma unidade hospitalar do município (distante 226 quilômetros de Manaus) quatro dias depois, mas o primeiro teste deu negativo.

“Fui submetida a um novo teste ontem a noite (sexta-feira). E, para a minha surpresa – vai sair o boletim -, o próximo caso confirmado sou eu. É um momento muito difícil para mim. Eu já tinha nas costas mais de 40 dias com uma carga muito grande. E agora, mais uma”, disse a prefeita do município que já tem três casos confirmados de coronavírus.