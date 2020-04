Prefeito Arthur diz que vai pedir ajuda a líderes do G20 para combate a pandemia de coronavírus no AM

Redação AM POST*

Em meio a crise causada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no Amazonas, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, afirmou que vai pedir ajuda a líderes do G20, que é um grupo formado pelos ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia, com a justificativa de que o Estado faz tanto por eles, segurando a temperatura e o aquecimento global com sua floresta e seus rios.

O prefeito visitou no início da noite de ontem (21/4), o Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes, instalado no Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) do Lago Azul, na zona Norte, que mais cedo recebeu um tomógrafo patrocinado pelo instituto Transire, um dos principais financiadores da iniciativa privada, juntamente com o grupo Samel. A visita foi conduzida pelo diretor do hospital Ricardo Nicolau.

“Esse hospital não é atribuição de um prefeito, mas estamos fazendo o possível para ajudar o governo estadual da forma que podemos. Vou escrever e enviar vídeos para todos os líderes do G20, dizendo que o Amazonas faz tanto por eles, segurando a temperatura e o aquecimento global com sua floresta e seus rios, e que está na hora de devolverem isso, sob a forma de médicos, equipamentos de proteção e tomógrafos. O Amazonas pede socorro com humildade e altivez. Não vamos deixar Manaus virar uma Guayaquil”, disse o prefeito, fazendo referência à cidade do Equador, que perdeu o controle da pandemia e sofre com um número elevado de óbitos.

Curados

Quatro pacientes tiveram ontem alta médica do Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes, que agora contabiliza 12 pacientes curados da Covid-19. Entre eles, Maria Viana, de 54 anos, que ficou internada por quatro dias até poder ir para sua casa. Ela enalteceu todo tratamento recebido e fez um apelo para quem ainda não entendeu a gravidade da situação.

“Saio daqui cheia de alegria para minha casa e digo a todos que essa pandemia uma hora vai passar, mas nossas vidas podem ir embora em segundos. Por favor fiquem em casa”, disse a paciente antes de retornar a sua residência.