Prefeitura dá início a campanha #ManausSolidária para pessoas em situação de rua

A Prefeitura de Manaus dá início nesta quinta-feira, 2/4, à campanha #ManausSolidária em atenção às pessoas em situação de rua. Coordenada pelo Fundo Manaus Solidária, a ação estimulará a doação de produtos de higiene pessoal, roupas, calçados, alimentos e outros itens de primeira necessidade a essa população vulnerável e que tem enfrentado ainda mais dificuldades nesse período de pandemia pelo novo coronavírus.



As doações poderão ser feitas no modelo drive-thru, de 9h às 13h, de segunda a sexta-feira, na sede da Prefeitura Municipal de Manaus, avenida Brasil, Compensa, zona Oeste da cidade. Dentre os itens que podem ser doados estão: sabonetes, escova e creme dental, absorvente e desodorante; roupas, calçados, roupas íntimas novas, toalhas de banho e fralda infantil; leite e alimentos em geral. Os gêneros alimentícios serão destinados às cozinhas comunitárias do município, onde estão sendo feitas as refeições que, posteriormente, serão doadas às pessoas em situação de rua.



Conforme a presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, as iniciativas anteriores de promoção de ações de saúde e cidadania com pessoas em situação de rua, auxiliaram as diretrizes que estão sendo adotadas agora, nesse momento de pandemia.



“Há mais de três anos, o Fundo Manaus Solidária realiza ações com pessoas em situação de rua e isso nos permite, neste momento delicado, adotar medidas de acolhimento, atenção e orientação com mais tranquilidade e assertividade. Em meio a tudo o que tem acontecido no mundo, o desejo do prefeito Arthur Neto e o meu é que todos possam ter sua saúde resguardada, especialmente as pessoas mais vulneráveis. Por isso, é tão importante esta iniciativa e, sobretudo, a participação da população nesse esforço concentrado de coleta de doações. Desde já agradeço a solidariedade da população de Manaus”, afirmou.



A iniciativa beneficiará usuários que já são atendidos pelo Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP), pelo Serviço de Acolhimento Amine Daou Lindoso (SAI Amine Daou) e que a partir do dia 1º de abril passam a ser atendidas no Centro de Convivência Estadual do Idoso (Ceci), no bairro Aparecida, zona Centro-Sul. O Ceci tem capacidade de ofertar, diariamente, 120 refeições e conceder banhos duas vezes na semana a essa população.



As equipes que farão o receptivo diário às pessoas em situação de rua, também irão dar orientações quanto aos sintomas e à prevenção do novo coronavírus. Esta é mais uma ação realizada por meio de parcerias entre a Prefeitura de Manaus e as Organizações da Sociedade Civil (OSCs), para minimizar os impactos negativos do novo coronavírus na vida de pessoas mais vulneráveis.



A campanha #ManausSolidária em atenção às pessoas em situação de rua será realizada em parceria com as secretarias municipais da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), de Saúde (Semsa), de Comunicação (Semcom), Casa Militar, Casa Civil e Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

