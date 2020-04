Prefeitura de Carauari envia profissionais da saúde para treinamento na SAMEL

Redação AM POST

A Prefeitura Municipal de Carauari (788 km da capital) , visando a contenção do avanço do Covid-19 na cidade, onde veio já veio a óbito uma pessoa e se precavendo na área da da saúde, enviou 07 profissionais ( 03 enfermeiros, 03 fisioterapeutas e 01 médico) para um treinamento na SAMEL, sendo essa a segunda equipe, enquanto uma primeira já havia ido para um treinamento intensivo . A iniciativa é dar melhores condições técnicas para os profissionais da saúde para atender a população vulnerável ao Covid-19 como também estarem preparados em situações emergenciais.

“Temos feito um trabalho de mobilização na cidade, nos portos, aeroportos e aglomerações para conter o avanço do vírus, mas ficava a indagação de como os profissionais da saúde iriam trabalhar diante de um vírus tão complicado de se lutar. Para isso, enviei esses profissionais da saúde para atuar nas grandes emergências ao Covid-19 e de forma técnica com as situações que viessem a se agravar. Mas também não vou precisar da equipe de profissionais da saúde para esta ocasião, poderão ser úteis para outras possíveis endemias na cidade”, afirmou o prefeito Bruno Ramalho.

A Prefeitura também já dispôs exclusivamente uma UBS na cidade para atender as pessoas que estejam com suspeita de Covid-19 para assim ter um monitoramento adequado da situação e adquiriu equipamentos de proteção individual (EPIs) bem como remédios necessários para os pacientes que testarem positivos para o covid-19.