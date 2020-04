Prefeitura de Manaus determina limite de pessoas em velório de mortos por coronavírus

Redação AM POST

Foi publicado no último sábado (11), no Diário Oficial do Município de Manaus, um decreto assinado pelo prefeito da capital, Arthur Neto, que limita a quantidade de pessoas no velório de mortos pelo novo coronavírus (Covid-19).

De acordo com a publicação deve haver até três pessoas respeitando a distância mínima de 2 metros entre elas, durante sepultamento de quem foi diagnosticado ou era suspeito de contaminação com o coronavírus.

Conforme o decreto, em hipótese alguma poderá participar dos sepultamentos as pessoas pertencentes ao grupo de risco.

O Decreto dispõe “sobre medidas excepcionais para realização de velórios e sepultamentos no município de Manaus durante o estado de emergência em saúde pública causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências”.

Leia a nota da prefeitura na íntegra: