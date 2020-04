Prefeitura de Manaus pretende restringir o número de passageiros em ônibus do transporte coletivo

Redação AM POST

O prefeito Arthur Virgílio Neto anunciou que reforçará as medidas para manter o isolamento social na capital do Amazonas devido o aumento expressivo do número de casos confirmados e de óbitos por Covid-19, provocada pelo novo coronavírus na capital. Segundo boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) nesta quarta-feira (22) já são 206 mortes e 2.479 casos confirmados da doença no Amazonas.

Dentre as medidas que a prefeitura pretende adotar, segundo Arthur Neto, é restringir o número de passageiros em ônibus do transporte coletivo, recomendando uso de máscaras de proteção e itens de higiene.

Outra medida citada pelo prefeito, é oferecer a opção de um crematório, a partir de uma parceria, para que os parentes de mortos possam ter outra opção além do enterro, que em Manaus começou a ser feito a partir das chamadas trincheiras ou valas coletivas, mas preservando a identidade dos corpos e os laços familiares.

“As pessoas não estão se isolando. Diariamente, temos registro de enterros com óbitos por causas desconhecidas, por insuficiência respiratória. São pessoas que não foram testadas para a Covid-19. Vou ser bem claro, estamos longe do fim da doença e próximo do pico, que deve ser em meados de maio. Precisamos tomar atitudes que encurralem esse vírus da Covid-19”, avaliou o gestor, com 40 anos de vida pública e pela terceira vez prefeito de Manaus.