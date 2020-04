Prefeitura de Presidente Figueiredo vai montar posto de triagem no combate ao novo coronavírus

Redação AM POST*

A Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead), cedeu dois prédios para a prefeitura de Presidente Figueiredo, que irão auxiliar o município nas ações de combate à transmissão da Covid-19. Esses prédios estão localizados no quilômetro 204 da BR-174 e foram solicitados pelo poder executivo daquele município.

Segundo a titular da Sead, Inês Carolina Simonetti, a prefeitura de Presidente Figueiredo explicou que os prédios serão utilizados como um posto de triagem e controle de pessoas que chegam à cidade, especialmente vindas do estado de Roraima, como parte das ações de enfrentamento ao novo coronavírus. A BR-174 liga Manaus à Boa Vista, capital de Roraima.

“Nos prédios funcionava o antigo posto de fiscalização de Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). Nossos técnicos foram até ao município para vistoriar e agilizar esses tramites em função da urgência. Precisamos somar esforços e ser ágeis no combate ao novo coronavírus e, por determinação do governador Wilson Lima, a Sead está auxiliando dentro as suas atribuições”, declara Inês Carolina.

A Sead é a secretaria do Estado responsável pela gestão do patrimônio do Governo do Amazonas. Um dos prédios conta salas e banheiros. O outro funcionava como depósito de mercadoria apreendida.