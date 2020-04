“Prefiro morrer transando do que tossindo”, diz filho de Bolsonaro sobre coronavírus

Redação AM POST*

Jair Renan, de 22 anos, conhecido como Filho 04 do presidente Jair Bolsonaro, aparece em um vídeo, que repercutiu nas redes sociais, minimizando a pandemia do novo coronavírus e e dizendo que é “história da mídia” e que a Covid-19 não passa de uma “gripezinha”.

“Pow, que pandemia, malandro? Isso é história aí de… da mídia aí pra trancar você em casa, pra achar que o mundo está acabando. Pow, é só uma gripezinha, irmão. Tomar no c*. Peguei, passou. Prefiro morrer transando do que tossindo”, diz Renan no vídeo.

O jovem publicou o vídeo e disse que suas declarações foram feitas há 10 dias, em um canal de jogos na internet e teriam sido uma brincadeira que acabaram tiradas de contexto.

Ao repostar o vídeo nesta quinta-feira, Renan incluiu a cena em que Leonardo faz a mesma piada em um show. Assista:

