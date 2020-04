Pregador evangélico é preso após tentar tirar respiradores de pacientes com Covid-19 em Manaus

Redação AM POST*

Um pregador evangélico de 39 anos foi preso na noite desta quinta-feira (23), após tentar arrancar tubos de respiração que estavam sendo utilizados em pacientes diagnosticados com o novo coronavírus (Covid-19) na sala rosa do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Chapot Prevost, localizado no bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus. As informações foram passadas pela Polícia Militar.

Ele ministrou por um tempo na frente do hospital e em seguida foi até uma sala onde estavam os pacientes internados e tentou tirar os tubos que os mantinham respirando. Seguranças do local tiveram que detê-lo.

Policiais militares da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados por funcionários da unidade hospitalar. Ele foi conduzido ao prédio do 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e liberado em seguida mas deverá responder pelo crime de pertubação.