Presidente da CMM declara apoio a fundo partidário e pede coerência nas ações contra a pandemia

Redação AM POST

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Joelson Silva (Patriotas), declarou durante sessão virtual desta quarta-feira (9), que é favorável ao uso do fundo eleitoral nas ações de combate ao novo coronavírus e na resolução dos problemas econômicos gerados pela pandemia. O recurso é utilizado para custear campanhas eleitorais e prevê uma verba de R$ 2,034 bilhões e fundo partidário de R$ 959 milhões para o pleito deste ano, ainda mantido para outubro.

A grande preocupação, segundo o parlamentar, é que o fundo, que foi bloqueado na 4ª Vara Cível da Justiça Federal por decisão judicial, esta semana, alcance o objetivo esperado por muitos nesse momento, que é salvar vidas.

“Com esses recursos, ações emergenciais poderão ser executadas para cidades como Manaus, onde a doença está em fase crescente. Além da compra de produtos, também irá beneficiar no auxílio aos brasileiros autônomos, microempreendedores individuais e aos próprios profissionais de saúde”, enumerou o presidente da CMM.

Joelson Silva também pediu coerência aos vereadores e pretensos candidatos às próximas eleições, nas ações executadas contra o coronavírus.

O presidente também fez uma advertência, principalmente para aqueles que usam de artifícios assistencialistas como a compra de cestas básicas, para tentar confundir a população nesse momento tão difícil. O parlamentar sugeriu prudência, na hora de realizar qualquer ação nesse sentido.

“Estamos numa casa legislativa, que faz leis, por isso temos que ter muito cuidado. Eu não recomendo, porque pode ser que alguém entenda de outra forma. Peço prudência, para que não incorram em crime eleitoral”, alertou.

Regras eleitorais

Em meio ao calor da discussão no pequeno expediente, Joelson reiterou que as regras eleitorais devem ser cumpridas por todos.

“Há ao menos mil e quatrocentos pré-candidatos usando as mídias sociais, que até se colocam como super-homens para dizer que vão dar cestas básicas. Muitas vezes são pessoas que usam outros meios para nos atacar nas redes sociais, de alguma forma. Se você quer ser candidato, faça suas propostas, projetos, seja digno e mostre o que quer fazer na Câmara. Justifique seu voto de forma coerente, com altivez e com responsabilidade, porque é muito estranho alguém atacar o poder legislativo e depois querer fazer parte dele”, criticou o presidente Joelson Silva.

Sem prorrogação

O chefe do legislativo municipal aproveitou para informar que é contrário a uma possível prorrogação no prazo das eleições deste ano. Em tom de desabafo, o parlamentar procurou dissipar qualquer favorecimento, caso isso ocorra, para permanecer como presidente da CMM por mais tempo.

“Eu sou contra suspender as eleições. Tem que parar com essa conversa, achando que alguém aqui irá se beneficiar com isso. Somos vereadores e precisamos enfrentar as coisas que devem ser enfrentadas de forma transparente e responsável”, declarou.