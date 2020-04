Rede Globo abre inscrições para BBB 21 com seletiva em Manaus

Redação AM POST

O Big Brother Brasil 20 teve a sua final disputada na noite desta segunda-feira (27), com a vitória de Thelma Assis. Durante o encerramento da temporada o apresentador Tiago Leifert informou sobre inicio das inscrições para a 21ª edição do reality show.

As seletivas estão marcadas para acontecer nas cidades de Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Goiânia (GO), Manaus (AM), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

As vagas são limitadas e para se inscrever o candidato deve ter pelo 18 anos completos até 31 de dezembro de 2020 ou 70 anos completos até 31 de dezembro de 2020.

CLIQUE AQUI E FAÇA SUA INSCRIÇÃO