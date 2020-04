Resultado de DNA deverá identificar ‘dona’ das pernas encontradas na Compensa

Redação AM POST

Deverá ser divulgado na próxima semana o resultado do exame de DNA feito de material coletado das duas pernas encontradas na noite do dia 31 de janeiro deste ano na rua 23 de Dezembro, beco dos Escoteiros, na Compensa 2, Zona Oeste de Manaus. Suspeita-se que os membros inferiores sejam de Marquilene Cardoso da Silva, de 46 anos.

Familiares da mulher reconheceram que as pernas sejam dela mas aguardam o resultado do exame para ter a confirmação exata. No dia do crime, depois dos membros serem encontrados, uma das filhas da mulher, acompanhada de duas tias, estiveram no local e através do esmalte das unhas e da letra “M” tatuada na perna esquerda identificaram que fosse sua parente. O restante do corpo nunca foi encontrado.

De acordo com o Instituto Médico Legal (IML), a previsão é de que o resultado seja entregue a família de Marquilene na próxima semana pois o exame de DNA está em fase de finalização.