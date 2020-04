“Risco à população”, diz Moro sobre soltura de presos por coronavírus

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro, voltou a criticar, nesta terça-feira (1º), a soltura de prisioneiros para que se evite uma epidemia de coronavírus em presídios.

– O que se tem que tomar cuidado é com a soltura de presos que possam oferecer risco à população, como membros do crime organizado. Infelizmente, pontualmente temos ouvido notícias neste sentido. Tudo o que nós não precisamos agora é aliar uma epidemia de saúde e problemas na economia com uma crise de segurança – apontou o ministro.

Ainda na entrevista coletiva, Moro negou que haja algum encarcerado com coronavírus e que isso é um “terror infundado”.

Em entrevista no Palácio do Planalto, o Ministro @SF_Moro falou sobre os riscos à segurança pública com a soltura de presos por causa do coronavírus, especialmente os que são ligados ao crime organizado pic.twitter.com/gYMKCHBSCQ — Ministério da Justiça e Segurança Pública (@JusticaGovBR) April 1, 2020

– Não existe nenhum motivo para um temor infundado para o sistema penitenciário. Não existe nenhum preso com o coronavírus. Em Bagé, no Rio Grande do Sul, tem uma suspeita, que é um detento que estava em prisão domiciliar

Há algumas semanas, o Ministério da Justiça já havia adotado medidas pra prevenir que o novo coronavírus chegue aos presídios. Dentre elas estão a suspensão total das visitas, que começou no último dia 15, o aumento no horário do banho de sol e o investimento na comprar de equipamentos de proteção individual para agentes penitenciários e servidores de presídios.