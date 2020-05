Rússia ameaça EUA com ataque nuclear por causa de nova arma de Trump

O governo da Rússia ameaçou retaliar com um ataque nuclear maciço qualquer tentativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de testar o primeiro submarino lançador de mísseis balísticos Trident com uma nova ogiva de potência reduzida de 5 kilotons – 1/3 da força da bomba que arrasou Hiroshima em 1945.

O recado foi dado pelo Ministério das Relações Exteriores em meio à pandemia mundial do coronavírus e da escalada militar promovida por Trump.

Segundo a nova doutrina nuclear americana, implantada por Trump em 2018, o uso dessas armas táticas, que visam anular alvos militares restritos, seria aceitável em algumas circunstâncias. A alegação é que os russos já tinham tal arma, embora não admitissem.

A porta-voz do ministério russo, Maria Zakharova, disse que o movimento “aumenta o risco de um conflito nuclear”. “Eu gostaria de enfatizar que qualquer ataque de um submarino americano de mísseis balísticos, independentemente de suas caracaterísticas, será percebido como um ataque com armas nucleares.”

“De acordo com a nossa doutrina militar, uma ação dessas será considerada motivo para o uso retaliatório de armas nucleares pela Rússia”, completou, em entrevista nesta quarta-feira (29).