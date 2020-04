Saque do auxílio emergencial de R$600 faz filas aumentarem em agências bancárias de Manaus

Redação AM POST*

O auxílio emergencial de R$ 600 a trabalhadores informais que o governo federal disponibilizou para saque a partir desta quinta-feira (9) gerou grandes filas em agências bancárias de Manaus. O auxílio é uma das medidas de combate aos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus.

A Caixa Econômica Federal lançou, na terça-feira (7), um site e um aplicativo para solicitação do auxílio emergencial, mas muitas pessoas ainda enfrentam problemas, como CPF irregular. Embora o contribuinte não precise ir até a sede da Receita Federal, uma fila também se formou na porta do órgão, por pessoas em busca da regularização do CPF para receber os benefícios sociais. O benefício é concedido somente após a regularidade cadastral, feita pela Receita Federal.

Para aqueles que possuem o Cadastro Único, o dinheiro será depositado na conta poupança do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal.